BRIEF-Alarm.Com Q4 GAAP Earnings Per Share $0.01

Feb 27 (Reuters) - Alarm.Com Holdings Inc:
* ALARM.COM REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.26
* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.12 TO $1.14
* SEES Q1 SAAS AND LICENSE REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $66.9 MILLION TO $67.1 MILLION
* SEES FULL YEAR 2018 SAAS AND LICENSE REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $282.5 MILLION TO $283.0 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24, REVENUE VIEW $83.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.97, REVENUE VIEW $381.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: