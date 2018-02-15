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February 15, 2018 / 1:02 AM / in 17 hours

BRIEF-Alaska Airlines, Virgin America And Its Flight Attendants Reach Tentative Merger Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Alaska Air Group Inc:

* ALASKA AIRLINES, VIRGIN AMERICA AND ITS FLIGHT ATTENDANTS REACH TENTATIVE MERGER AGREEMENT

* ALASKA AIR GROUP - CO, ‍VIRGIN AMERICA AND ASSOCIATION OF FLIGHT ATTENDANTS REACHED A TENTATIVE MERGER AGREEMENT FOR AIRLINE‘S 5,400 FLIGHT ATTENDANTS​

* ‍MERGER AGREEMENT INCLUDES COMPETITIVE PAY RAISES, INCREASE IN RETIREMENT CONTRIBUTIONS AND QUALITY OF LIFE BENEFITS​

* ‍ALASKA AIRLINES AND AFA WILL BEGIN NEGOTIATIONS FOR ITS FIRST JOINT LABOR AGREEMENT LATER THIS YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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