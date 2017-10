Sept 18 (Reuters) - CORPORACION FINANCIERA ALBA SA:

* REACHES DEAL TO SELL ALL ITS STAKES IN ENTITIES THAT MAKE UP PROJECT ENCAMPUS (32.75 PCT OF ENCAMPUS RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, 17.44 PCT OF SIRESA CAMPUS, SII AND 17.44 PCT OF SIRESA CAMPUS NOROESTE, S.L.) Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)