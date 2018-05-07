BRIEF-Albany International Reports Q1 Earnings Per Share $0.32

May 7 (Reuters) - Albany International Corp:
* ALBANY INTERNATIONAL REPORTS FIRST-QUARTER RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.51 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.54 EXCLUDING ITEMS
* CURRENTLY EXPECT CAPITAL EXPENDITURES TO RANGE FROM $20 MILLION TO $25 MILLION PER QUARTER THROUGH REST OF YEAR
* EXPECT ADDITIONAL QUARTERLY INCREASES IN NET DEBT FOR REMAINDER OF YEAR, BUT AT SIGNIFICANTLY LOWER LEVELS THAN DURING Q1
* AEC’S OUTLOOK FOR FULL YEAR 2018 IS UNCHANGED FROM EXPECTATIONS STATED IN LAST EARNINGS RELEASE
* BEYOND 2018, REMAIN ON TRACK TOWARD GOAL OF 18% TO 20% ADJUSTED EBITDA AS A PERCENTAGE OF SALES IN 2020
* OUTLOOK FOR MC & AEC IN 2018 IS UNCHANGED Source text for Eikon: Further company coverage: