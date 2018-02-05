BRIEF-Albany International Reports Q4 Earnings Per Share $0.12

Feb 5 (Reuters) - Albany International Corp:
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.43 EXCLUDING ITEMS
* OLIVIER JARRAULT HAS BEEN NAMED PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER TO SUCCEED JOSEPH G. MORONE
* DISCRETE TAX ITEMS & EFFECT OF CHANGE IN ESTIMATED INCOME TAX RATE INCREASED INCOME TAX EXPENSE BY $6.8 MILLION IN Q4 2017
* ESTIMATE 2018 TAX RATE ON INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS TO BE IN RANGE OF 27% TO 31%
* AS FOR OUTLOOK FOR 2018, EXPECT 20% TO 30% GROWTH IN FULL-YEAR SALES Source text for Eikon: Further company coverage: