FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 10, 2018 / 1:38 PM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Albemarle lithium customers push for longer contracts - CEO

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Albemarle Corp:

* ALBEMARLE CORP CONTINUES TO SEE GLOBAL LITHIUM DEMAND AT OVER 800,000 METRIC TONS IN 2025 - CEO LUKE KISSAM

* ALBEMARLE LITHIUM EXPANSION PLAN NOT ABOUT MARKET SHARE GAIN, AIMED AT MEETING LONG-TERM COMMITMENT TO CUSTOMERS - CEO

* ALBEMARLE LITHIUM EXPANSION PROJECTS REMAIN “ON TRACK” WITH 2018 SPENDING SEEN AT $550-$675 MILLION - CEO

* ALBEMARLE CONTINUES TO SEE OVERALL 2018 LITHIUM PRICING RISING OVER 2017 BY HIGH SINGLE DIGITS ON PERCENTAGE BASIS - PRESIDENT JOHN MITCHELL

* ALBEMARLE SEEING BATTERY, CATHODE CUSTOMERS PUSHING FOR LONGER SUPPLY CONTRACTS, FROM 3-5 YEARS TO 10 YEARS - PRESIDENT MITCHELL

* ALBEMARLE HAS ALMOST 100 PERCENT OF 2018 LITHIUM VOLUME COMMITTED IN LONG-TERM CONTRACTS - PRESIDENT MITCHELL

* ALBEMARLE CONTINUES TO SEE 2018 LITHIUM ADJUSTED EBITDA MARGIN AVERAGING +40 PERCENT - CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Susan Taylor)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.