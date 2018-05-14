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May 14, 2018 / 8:53 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Albemarle Says Entered Agreements Relating To An Uncollared Accelerated Share Repurchase Program

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Albemarle Corp:

* ALBEMARLE CORP - ON MAY 11, ENTERED AGREEMENTS RELATING TO AN UNCOLLARED ACCELERATED SHARE REPURCHASE PROGRAM - SEC FILING

* ALBEMARLE - PURSUANT TO TERMS, WILL PURCHASE $250 MILLION OF ITS COMMON STOCK; TO ACQUIRE SHARES UNDER REPURCHASE PROGRAM PREVIOUSLY AUTHORIZED BY BOARD

* ALBEMARLE CORP - PURCHASES WILL BE FUNDED THROUGH AVAILABLE CASH ON HAND

* ALBEMARLE CORP - ASR PROGRAM IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY END OF Q3 OF 2018 Source text: (bit.ly/2IfX15y) Further company coverage:

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