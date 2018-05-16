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May 16, 2018 / 6:01 PM / in 2 hours

BRIEF-Alberta Premier Notley says confident will eventually get to right place on Kinder Morgan Canada pipeline

Reuters Staff

2 Min Read

May 16 (Reuters) - Kinder Morgan Inc:

* ALBERTA PREMIER NOTLEY SAYS FEDERAL GOVERNMENT’S STATEMENT ON POSSIBLY PROVIDING AID TO KINDER MORGAN CANADA IS ‘IMPORTANT’

* ALBERTA PREMIER NOTLEY SAYS WORKING CLOSELY WITH OTTAWA TO PROVIDE LEGAL CERTAINTY TO INVESTORS, CONFIDENT SOLUTIONS CAN BE FOUND

* ALBERTA PREMIER NOTLEY SAYS SHE IS IN DAY-TO-DAY CONTACT WITH FEDERAL FINANCE MINISTER MORNEAU

* ALBERTA PREMIER NOTLEY SAYS WILL DO EVERYTHING NECESSARY TO ENSURE KINDER MORGAN CANADA PIPELINE CONSTRUCTION STARTS ON SCHEDULE LATER THIS YEAR

* ALBERTA PREMIER NOTLEY, ASKED IF SHE KNOWS OF OTHER POTENTIAL INVESTORS IN TRANS MOUNTAIN EXPANSION, SAYS ‘THAT’S WELL BEYOND WHERE WE WANT TO GO RIGHT NOW’

* ALBERTA PREMIER NOTLEY, ASKED IF PROVINCIAL AND FEDERAL GOVTS ARE DEADLOCKED IN TALKS WITH KINDER MORGAN CANADA, SAYS ‘I WOULDN’T GO THERE AT ALL, THERE IS STILL WORK TO DO’

* ALBERTA PREMIER NOTLEY SAYS ‘I AM PRETTY CONFIDENT WE WILL GET TO THE RIGHT PLACE EVENTUALLY’ ON KINDER MORGAN CANADA PIPELINE Further company coverage: (Reporting by David Ljunggren)

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