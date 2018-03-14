FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 14, 2018 / 9:24 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Alcentra Capital Corporation Announces Fourth Quarter Earnings Of $0.28 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Alcentra Capital Corp:

* ORATION ANNOUNCES FOURTH QUARTER EARNINGS OF $0.28 PER SHARE AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS OF $1.32 PER SHARE. DECLARATION OF REDUCED QUARTERLY DIVIDEND OF $0.18 PER SHARE FOR Q1 2018

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.28

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.25 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍DECLARATION OF REDUCED QUARTERLY DIVIDEND OF $0.18 PER SHARE FOR Q1 2018​

* QTRLY NET INVESTMENT INCOME OF $0.28 PER SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.