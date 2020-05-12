BRIEF-Alcon Says Demand Seen Resuming When Underlying Conditions Normalize, Could See Improvement In Late 2020

May 12 (Reuters) - Alcon AG:
* Q1 OPERATING LOSS -28 MILLION USD
* DECLINE IN GLOBAL DEMAND FOR SURGICAL PROCEDURES WILL NEGATIVELY IMPACT Q2 RESULTS
* TAKING DECISIVE ACTIONS TO MAINTAIN GLOBAL SUPPLY CHAIN AND CONTROL EXPENSES AND CASH FLOW
* UNABLE TO PROVIDE AN ESTIMATE FOR FINANCIAL RESULTS FOR FULL YEAR 2020
* CUSTOMER DEMAND IS EXPECTED TO RESUME WHEN UNDERLYING CONDITIONS NORMALIZE AND GRADUALLY LEAD TO AN IMPROVEMENT IN BACK HALF OF YEAR Further company coverage: (Reporting by John Miller)