Healthcare
May 12, 2020 / 9:11 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Alcon Says Demand Seen Resuming When Underlying Conditions Normalize, Could See Improvement In Late 2020

1 Min Read

May 12 (Reuters) - Alcon AG:

* Q1 OPERATING LOSS -28 MILLION USD

* Q1 DILUTED EPS LOSS 0.12 USD

* DECLINE IN GLOBAL DEMAND FOR SURGICAL PROCEDURES WILL NEGATIVELY IMPACT Q2 RESULTS

* TAKING DECISIVE ACTIONS TO MAINTAIN GLOBAL SUPPLY CHAIN AND CONTROL EXPENSES AND CASH FLOW

* UNABLE TO PROVIDE AN ESTIMATE FOR FINANCIAL RESULTS FOR FULL YEAR 2020

* CUSTOMER DEMAND IS EXPECTED TO RESUME WHEN UNDERLYING CONDITIONS NORMALIZE AND GRADUALLY LEAD TO AN IMPROVEMENT IN BACK HALF OF YEAR Further company coverage: (Reporting by John Miller)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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