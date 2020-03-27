BRIEF-ALD Withdraws Guidance Due To Coronavirus

March 27 (Reuters) - ALD SA:
* IMPACT OF COVID-19
* EXPECTS ITS OPERATING PERFORMANCE TO BE IMPACTED BY ADVERSE ECONOMIC ENVIRONMENT IN 2020 AND THEREFORE WITHDRAWS GUIDANCE FOR YEAR ANNOUNCED
* MAINTAINS A STRONG FINANCIAL POSITION AND IT FULLY INTENDS TO PAY OUT ITS 2019 DIVIDEND AS PREVIOUSLY ANNOUNCED
* INTENDS TO PROVIDE A NEW OUTLOOK WHEN SITUATION ALLOWS IT
* EXPECTS EXTENDED LOCKDOWN PERIODS IN PLACE IN EUROPE TO HAVE A STRONG NEGATIVE IMPACT ON MOST OF ECONOMIES WHERE COMPANY OPERATES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)