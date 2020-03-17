Healthcare
March 17, 2020 / 9:01 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Aldar Announces AED 100 Mln Programmes To Support Residents, Tenants, Customers And Partners

1 Min Read

March 17 (Reuters) - ALDAR PROPERTIES:

* ANNOUNCES PROGRAMMES WORTH AED 100 MILLION AIMED AT SUPPORTING ITS RESIDENTS, TENANTS, CUSTOMERS AND PARTNERS

* ALLOCATING AED 4 BILLION TOWARDS PROMPT PAYMENT OF SUPPLY CHAIN COMMITMENTS IN 2020

* PROVIDING TENANTS WITH MONTHLY PAYMENT PLANS TO SUPPORT AND EASE RENTAL COMMITMENTS UNTIL END OF 2020

* RE-AFFIRMING ITS COMMITMENT TO ITS SHAREHOLDERS BY RECOMMENDING TO PAY DIVIDENDS OF AED 1.14 BILLION

* WAIVING ALL ADMINISTRATIVE FEES ASSOCIATED WITH TRANSACTING WITH CO, INCLUDING TRANSFER FEES AND LATE PAYMENT FEES APPLICABLE DURING 2020 Source:(bit.ly/38YmGIt) Further company coverage:

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