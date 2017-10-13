FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Aldermore says in talks with South Africa's FirstRand over 313p/shr offer
Sections
Featured
A shrinking island rejects 'climate victim' label
U.S.
A shrinking island rejects 'climate victim' label
Alphabet balloon to float limited internet in Puerto Rico
Technology
Alphabet balloon to float limited internet in Puerto Rico
Today in Sports
Reuters Pictures
Today in Sports
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 13, 2017 / 11:34 AM / in 8 days

BRIEF-Aldermore says in talks with South Africa's FirstRand over 313p/shr offer

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 13 (Reuters) - Aldermore Group Plc:

* ALDERMORE GROUP PLC - STMNT RE SHARE PRICE MOVEMENT

* ‍RECENTLY RECEIVED AN INDICATIVE PROPOSAL FROM FIRSTRAND LIMITED REGARDING A POSSIBLE OFFER​

* ALDERMORE GROUP - ‍ALDERMORE AND FIRSTRAND ARE IN PRELIMINARY DISCUSSIONS ABOUT DETAILS OF POSSIBLE OFFER, WHICH IS SUBJECT TO A NUMBER OF STANDARD CONDITIONS​

* ALDERMORE - ‍OFFER FOR ENTIRE ISSUED OF CO AND TO BE ISSUED ORDINARY SHARE CAPITAL OF ALDERMORE OF 313 PENCE PER ORDINARY SHARE IN CASH​

* ‍BOARD OF ALDERMORE HAS INDICATED TO FIRSTRAND THAT IT IS LIKELY TO RECOMMEND FIRM OFFER AT THIS LEVEL​

* ‍THERE CAN BE NO CERTAINTY THAT ANY FIRM OFFER WILL BE MADE OR AS TO TERMS ON WHICH ANY OFFER MIGHT BE MADE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.