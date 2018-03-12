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March 12, 2018 / 12:06 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Aldermore Says Listing Of Its Shares On LSE Will Be Cancelled On March 15

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Aldermore Group Plc:

* ALDERMORE GROUP PLC - TRADING IN ALDERMORE SHARES ON LONDON STOCK EXCHANGE WILL BE SUSPENDED WITH EFFECT FROM 7:30 A.M. ON 14 MARCH 2018

* ALDERMORE GROUP PLC - LISTING OF ALDERMORE SHARES ON LSE WILL BE CANCELLED WITH EFFECT FROM 8:00 A.M. ON 15 MARCH 2018

* ALDERMORE GROUP PLC - ‍COURT HAS SANCTIONED SCHEME BY WHICH RECOMMENDED CASH OFFER FOR ALDERMORE BY FIRSTRAND INTERNATIONAL LIMITED IS BEING IMPLEMENTED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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