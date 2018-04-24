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BRIEF-Aldeyra Therapeutics Announces First Patient Enrolled In Allergic Conjunctivitis Phase 3 Clinical Trial
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April 24, 2018 / 12:07 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Aldeyra Therapeutics Announces First Patient Enrolled In Allergic Conjunctivitis Phase 3 Clinical Trial

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Aldeyra Therapeutics Inc:

* ALDEYRA THERAPEUTICS ANNOUNCES FIRST PATIENT ENROLLED IN ALLERGIC CONJUNCTIVITIS PHASE 3 CLINICAL TRIAL

* ALDEYRA THERAPEUTICS INC - ENROLLED FIRST PATIENT IN A PHASE 3 CLINICAL TRIAL OF TOPICAL OCULAR REPROXALAP FOR TREATMENT OF ALLERGIC CONJUNCTIVITIS

* ALDEYRA THERAPEUTICS INC - LOOK FORWARD TO PRESENTING RESULTS OF ALLERGIC CONJUNCTIVITIS PHASE 3 CLINICAL TRIAL IN SECOND HALF OF 2018 OR EARLY 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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