Healthcare
May 20, 2020 / 11:12 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Aldeyra Therapeutics To Test ADX-1612 Against COVID-19

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Aldeyra Therapeutics Inc:

* ALDEYRA THERAPEUTICS TO ADVANCE ADX-1612, AN INVESTIGATIONAL NEW HSP90 INHIBITOR WITH POTENTIAL NANOMOLAR POTENCY AGAINST SARS-COV-2, TO CLINICAL TESTING FOR COVID-19; ADX-629 ACCEPTED FOR BARDA CORONAWATCH MEETING

* ALDEYRA THERAPEUTICS INC - IND SUBMISSION FOR ADX-629 EXPECTED IN JUNE 2020

* ALDEYRA THERAPEUTICS INC - PENDING FDA FEEDBACK, IND SUBMISSION FOR ADX-1612 EXPECTED IN Q3 2020

* ALDEYRA THERAPEUTICS INC - ADX-1612 DEMONSTRATES NANOMOLAR SARS-COV-2 ANTIVIRAL POTENCY IN VITRO

* ALDEYRA THERAPEUTICS INC - ANNOUNCED PLANNED ADVANCEMENT OF INVESTIGATIONAL NEW HSP90 INHIBITOR ADX-1612 TO CLINICAL TESTING FOR COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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