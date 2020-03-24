Healthcare
March 24, 2020 / 12:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Aldeyra To Screen Clinical-Stage Compounds For Activity In COVID-19 Infection

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Aldeyra Therapeutics Inc:

* ALDEYRA TO SCREEN CLINICAL-STAGE COMPOUNDS FOR ACTIVITY IN COVID-19 INFECTION

* ALDEYRA - TO BEGIN SCREENING LIBRARY OF NOVEL RASP INHIBITORS, FOR POTENTIAL ANTI-INFLAMMATORY & ANTIVIRAL ACTIVITY IN TREATMENT OF COVID-19 INFECTION

* ALDEYRA THERAPEUTICS INC - SUBMITTED A PROPOSAL TO BARDA FOR DEVELOPMENT OF ADX-629 FOR TREATMENT OF COVID-19 INFECTION

* ALDEYRA THERAPEUTICS INC - ALSO SEEKING HEALTHCARE INDUSTRY PARTNERS THAT MAY BE INTERESTED IN TESTING ADX-629 Source text for Eikon: Further company coverage:

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