BRIEF-Ales Groupe Q1 Revenue Down At 48.7 Million Euros

April 30 (Reuters) - ALES GROUPE SA:
* Q1 REVENUE EUR 48.7 MILLION VERSUS EUR 56.0 MILLION YEAR AGO
* NET DEBT EXCLUDING FACTORING AMOUNTED TO € 84.7 MILLION AS OF DECEMBER 31, 2019
* GROUP EXPECTS TURNOVER LEVEL IN Q2 2020 IN SHARP DECLINE COMPARED TO 2019
* ON COVID-19 : MID-MARCH SHUTDOWN OF ITS TWO PLANTS AND ITS DISPATCH CENTRE, WITH SALES ASSURED FROM THE STOCK HELD BY ITS FOREIGN SUBSIDIARIES
* ON COVID-19 : USE OF SHORT-TIME WORKING, PARTICULARLY IN PRODUCTION AND LOGISTICS UNITS
* FACES SIGNIFICANT NEED FOR LIQUIDITY IN ORDER TO FINANCE GRADUAL RESUMPTION OF ACTIVITY FROM MAY
* GRADUAL RESUMPTION OF INDUSTRIAL ACTIVITY IS SCHEDULED FOR THE FIRST HALF OF MAY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)