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June 9, 2017 / 9:32 AM / 2 months ago

BRIEF-Alexandre Bompard chosen new Chairman and CEO of Carrefour

Reuters Staff

1 Min Read

June 9 (Reuters) - CARREFOUR:

* THE BOARD OF DIRECTORS CHOSE ALEXANDRE BOMPARD AS THE NEW CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF CARREFOUR WITH EFFECT AS OF JULY 18, 2017

* BOARD OF DIRECTORS THAT MET TODAY ANNOUNCES THAT THEY UNANIMOUSLY CHOSE MR. ALEXANDRE BOMPARD TO SUCCEED MR. GEORGES PLASSAT AS CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF CARREFOUR

* MR. ALEXANDRE BOMPARD WILL SUCCEED MR. GEORGES PLASSAT IN THIS POSITION ON JULY 18, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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