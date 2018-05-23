FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 23, 2018 / 11:22 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Align Technology Board Authorizes $600 Mln Stock Repurchase Program

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - Align Technology Inc:

* ALIGN TECHNOLOGY INC - ALIGN REAFFIRMED ITS FINANCIAL GUIDANCE FOR Q2 AND FULL FISCAL YEAR 2018

* ALIGN TECHNOLOGY INC - UPDATED ITS LONG-TERM FINANCIAL MODEL REVENUE GROWTH RATE TARGET FROM A RANGE OF 15-25% TO A RANGE OF 20-30%

* ALIGN TECHNOLOGY INC - BOARD OF DIRECTORS HAS AUTHORIZED A STOCK REPURCHASE PROGRAM

* ALIGN TECHNOLOGY INC - UNDER PROGRAM, ALIGN TECHNOLOGY MAY PURCHASE UP TO $600 MILLION OF ITS COMMON STOCK OVER NEXT THREE YEARS

* ALIGN TECHNOLOGY INC - LATEST AUTHORIZATION IS IN ADDITION TO EXISTING $300 MILLION AUTHORIZATION ANNOUNCED IN APRIL 2016 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.