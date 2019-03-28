Switzerland Market Report
March 28, 2019 / 9:44 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Align Technology, Straumann Group Settle Global Clearcorrect Patent Disputes

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Align Technology Inc:

* ALIGN TECHNOLOGY AND STRAUMANN GROUP SETTLE GLOBAL CLEARCORRECT PATENT DISPUTES AND SIGN NON-BINDING LETTER OF INTENT FOR STRAUMANN TO DISTRIBUTE ITERO SCANNERS

* ALIGN TECHNOLOGY INC - UNDER TERMS OF SETTLEMENT, STRAUMANN WILL PAY ALIGN $35 MILLION

* ALIGN TECHNOLOGY INC - ALIGN AND STRAUMANN ALSO SIGNED A NON-BINDING LETTER OF INTENT FOR A 5-YEAR GLOBAL DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION AGREEMENT

* ALIGN TECHNOLOGY INC - AS PER 5-YEAR GLOBAL DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION AGREEMENT, STRAUMANN WOULD DISTRIBUTE 5,000 ITERO ELEMENT SCANNERS

* ALIGN TECHNOLOGY INC - OTHER TERMS OF SETTLEMENT AGREEMENT ARE CONFIDENTIAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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