BRIEF-Alimentation Couche-Tard Q3 Earnings Per Share $0.54 Excluding Items

March 20 (Reuters) - Alimentation Couche-Tard Inc:
* Q3 RESULTS WERE AFFECTED BY A NET TAX BENEFIT OF $196.3 MILLION DUE TO U.S. TAX REFORM
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.74 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ALIMENTATION COUCHE-TARD - QTRLY SAME-STORE MERCHANDISE REVENUE, EXCLUDING HOLIDAY STATIONSTORES LLC STORES NETWORK, INCREASED BY 0.1% IN U.S.
* ALIMENTATION COUCHE-TARD - QTRLY SAME-STORE MERCHANDISE REVENUE, EXCLUDING HOLIDAY STATIONSTORES LLC STORES NETWORK, INCREASED BY 3.6% IN EUROPE
* ALIMENTATION COUCHE-TARD - QTRLY SAME-STORE MERCHANDISE REVENUE, EXCLUDING HOLIDAY STATIONSTORES LLC STORES NETWORK, INCREASED BY 0.5% IN CANADA
* WITH CST, ANNOUNCING EXPECTED SYNERGIES OF $215 MILLION OVER THREE YEARS FOLLOWING DEAL CLOSE Source text for Eikon: Further company coverage: