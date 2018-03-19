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March 19, 2018 / 11:17 AM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Alio Gold And Rye Patch Gold Announce Business Combination

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Alio Gold Inc:

* ALIO GOLD AND RYE PATCH GOLD ANNOUNCE BUSINESS COMBINATION

* ALIO GOLD - ENTERED INTO AGREEMENT WHEREBY CO WILL ACQUIRE, THROUGH A PLAN OF ARRANGEMENT ALL OF OUTSTANDING SHARES OF RYE PATCH

* ALIO GOLD INC - EACH COMMON SHARE OF RYE PATCH WILL BE EXCHANGED FOR 0.48 COMMON SHARES OF ALIO GOLD

* ALIO GOLD - DEAL OFFER IMPLIES VALUE OF C$1.57 PER RYE PATCH SHARE

* ALIO GOLD INC - OFFER VALUES RYE PATCH’S OUTSTANDING EQUITY AT ABOUT C$128 MILLION

* ALIO GOLD- EXISTING ALIO GOLD & RYE PATCH SHAREHOLDERS WILL OWN ABOUT 53% AND 47% OF COMBINED CO, RESPECTIVELY, FOLLOWING CLOSE OF DEAL

* ALIO GOLD INC - IN EVENT THAT TRANSACTION IS NOT COMPLETED, TERMINATION FEE OF C$4.0 MILLION IS PAYABLE TO EITHER ALIO GOLD OR RYE PATCH Source text for Eikon: Further company coverage:

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