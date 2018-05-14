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May 14, 2018 / 10:38 PM / in an hour

BRIEF-ALJ Regional Reports Q2 Loss Per Share $0.01

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - ALJ Regional Holdings Inc:

* ALJ REGIONAL HOLDINGS - HAD REPORTED Q1 NET LOSS OF $0.03 PER SHARE ‍EX. DEFERRED INCOME TAX EXPENSE

* ALJ REGIONAL HOLDINGS, INC. ANNOUNCES EARNINGS FOR THE SECOND QUARTER ENDED MARCH 31, 2018 AND REVISES FISCAL 2018 GUIDANCE

* Q2 LOSS PER SHARE $0.01

* SEES 2018 CONSOLIDATED ADJUSTED EBITDA OF $31.0 MILLION - $34.0 MILLION

* ALJ REGIONAL - ESTIMATES REVENUE FOR QUARTER ENDING JUNE 30 TO BE IN RANGE OF $80.2 MILLION TO $88.8 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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