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May 21, 2018 / 9:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-ALJ Regional Says Court Issued Opinion In Previously Disclosed Litigation Filed By Co's Unit Against 3M

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - ALJ Regional Holdings Inc:

* ALJ REGIONAL - ON MAY 15, COURT ISSUED OPINION IN PREVIOUSLY DISCLOSED LITIGATION FILED BY CO’S UNIT AGAINST 3M COMPANY REGARDING A 3M CONTRACT

* ALJ REGIONAL - AS RESULT OF REVIEW, CO INTENDS TO REDUCE OUTSTANDING ASSETS RELATING TO 3M CONTRACT TO ZERO IN ITS FINANCIAL STATEMENTS FOR Q3 2018

* ALJ REGIONAL HOLDINGS INC - REAFFIRMS GUIDANCE RANGE FOR FULL FISCAL YEAR ENDING SEPT 30, 2018 - SEC FILING Source text: (bit.ly/2GCiXST) Further company coverage:

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