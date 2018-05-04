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May 4, 2018 / 5:38 AM / Updated 44 minutes ago

BRIEF-Alk-Abello Q1 EBITDA Falls To DKK 92 Million

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - ALK-ABELLO A/S:

* REG-THREE-MONTH INTERIM REPORT (Q1) 2018

* Q1 TOTAL REVENUE DKK 752 MILLION VERSUS DKK 789 MILLION YEAR AGO

* FULL-YEAR REVENUE IS NOW PROJECTED TO BE MORE THAN DKK 2.7 BILLION (PREVIOUSLY APPROXIMATELY DKK 2.7 BILLION)

* Q1 GLOBAL TABLET SALES GREW BY 22% TO DKK 168 MILLION (140)

* FREE CASH FLOW IS NOW EXPECTED AT MINUS DKK 600 MILLION OR BETTER (PREVIOUSLY APPROXIMATELY MINUS DKK 600 MILLION)

* INVENTORIES ARE SET TO RETURN TO NORMAL DURING 2018.

* FY OPERATING PROFIT (EBITDA) IS NOW EXPECTED AT AROUND DKK 0 (PREVIOUSLY MINUS DKK 50 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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