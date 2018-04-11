BRIEF-ALK Enters Allergy Diagnostic Partnership With Rellergen In China

April 11 (Reuters) - ALK-ABELLO A/S:
* ALK ANNOUNCES ALLERGY DIAGNOSTIC PARTNERSHIP WITH RELLERGEN IN CHINA
* GAINS RIGHTS TO MARKET RELLERGEN’S BIO-IC TECHNOLOGY IN MORE THAN 190 HOSPITALS ACROSS CHINA
* PARTNERSHIP ADVANCES ALK’S STRATEGY OF EXPANDING INTO RELEVANT ADJACENT BUSINESS AREAS
* EXPANDING PARTNERSHIP INTO OTHER MARKETS IS CURRENTLY BEING DISCUSSED.
* PARTNERSHIP GRANTS ALK EXCLUSIVE PROMOTIONAL RIGHTS TO MARKET RELLERGEN’S BIO-IC Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)