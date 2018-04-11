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April 11, 2018 / 10:44 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ALK Enters Allergy Diagnostic Partnership With Rellergen In China

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - ALK-ABELLO A/S:

* ALK ANNOUNCES ALLERGY DIAGNOSTIC PARTNERSHIP WITH RELLERGEN IN CHINA

* GAINS RIGHTS TO MARKET RELLERGEN’S BIO-IC TECHNOLOGY IN MORE THAN 190 HOSPITALS ACROSS CHINA

* PARTNERSHIP ADVANCES ALK’S STRATEGY OF EXPANDING INTO RELEVANT ADJACENT BUSINESS AREAS

* EXPANDING PARTNERSHIP INTO OTHER MARKETS IS CURRENTLY BEING DISCUSSED.

* PARTNERSHIP GRANTS ALK EXCLUSIVE PROMOTIONAL RIGHTS TO MARKET RELLERGEN’S BIO-IC Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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