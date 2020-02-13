BRIEF-Alkermes Plc Reports Q4 Loss Per Share $0.03

Feb 13 (Reuters) - Alkermes Plc:
* REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED DEC. 31, 2019 AND PROVIDES FINANCIAL EXPECTATIONS FOR 2020
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.83
* Q4 REVENUE $412.7 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $404.4 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.65 — REFINITIV IBES DATA
* SEES FY 2020 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.25 TO $0.43
* FINANCIAL EXPECTATIONS FOR 2020 REFLECT GROWTH OF PROPRIETARY PRODUCTS AND IMPACT OF STRATEGIC RESTRUCTURING
* EXPECTS TOTAL REVENUES TO RANGE FROM $1.03 BILLION TO $1.08 BILLION FOR 2020
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.44, REVENUE VIEW $1.06 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: