BRIEF-Alkermes Q1 Non-GAAP Earnings Per Share $0.01

April 29 (Reuters) - Alkermes Plc:
* REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES COVID-19 RELATED BUSINESS UPDATE
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.01
* Q1 REVENUE $246.2 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $228.2 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.06 — REFINITIV IBES DATA
* WITHDRAWS PREVIOUSLY PROVIDED 2020 FINANCIAL EXPECTATIONS DUE TO COVID-19 UNCERTAINTIES
* AT MARCH 31, 2020, ALKERMES RECORDED CASH, CASH EQUIVALENTS AND TOTAL INVESTMENTS OF $549.7 MILLION
* REMAIN FOCUSED ON DRIVING GROWTH OF VIVITROL AND ARISTADA
* “BELIEVE ALKERMES IS FINANCIALLY WELL-POSITIONED, WITH SUFFICIENT CAPITAL AND LIQUIDITY TO WEATHER IMPACTS OF THIS PANDEMIC” Source text for Eikon: Further company coverage: