FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 2, 2018 / 11:05 AM / 2 days ago

BRIEF-Alkermes Receives Refusal To File Letter From FDA For ALKS 5461

Reuters Staff

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Alkermes Plc:

* ALKERMES RECEIVES REFUSAL TO FILE LETTER FROM FDA FOR ALKS 5461

* ALKERMES PLC SAYS “STRONGLY DISAGREES WITH FDA’S CONCLUSIONS AND PLANS TO APPEAL FDA’S DECISION”

* UPON ITS PRELIMINARY REVIEW, FDA HAS TAKEN POSITION THAT IT IS UNABLE TO COMPLETE A SUBSTANTIVE REVIEW OF REGULATORY PACKAGE

* ‍FDA REQUESTED CONDUCT OF BIOAVAILABILITY STUDY TO GENERATE ADDITIONAL BRIDGING DATA BETWEEN ALKS 5461 & REFERENCE LISTED DRUG, BUPRENORPHINE​

* INTENDS TO SEEK IMMEDIATE GUIDANCE, INCLUDING REQUESTING A TYPE A MEETING WITH FDA TO DETERMINE NEXT STEPS REQUIRED TO RESUBMIT NDA

* ISSUED FINANCIAL GUIDANCE FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.