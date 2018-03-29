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March 29, 2018 / 9:16 PM / a day ago

BRIEF-Alkermes Says Co, Units Entered Amendment To Amended And Restated Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Alkermes Plc:

* ALKERMES PLC SAYS ON MARCH 26, CO ,UNITS ENTERED AMENDMENT TO AMENDED & RESTATED CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF SEPTEMBER 16, 2011 - SEC FILING

* ALKERMES SAYS AMENDMENT PROVIDES FOR NEW CLASS OF REPLACEMENT TERM LOANS OF $284.3 MILLION MATURING ON MARCH 26, 2023 - SEC FILING

* ALKERMES PLC - PROCEEDS OF NEW TERM LOAN FACILITY USED TO REFINANCE IN FULL BORROWER’S $284.3 MILLION IN TERM LOANS MATURING 2021

* ALKERMES PLC - AMENDMENT TO AGREEMENT PROVIDES $175 MILLION INCREMENTAL CAPACITY PLUS ADDITIONAL AMOUNTS SO LONG AS CO MEETS CERTAIN CONDITIONS Source text: (bit.ly/2GAQO2z) Further company coverage:

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