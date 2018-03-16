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March 16, 2018 / 11:09 AM / a day ago

BRIEF-All For One Steeb Confirms 2017/18 Forecast

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - All For One Steeb AG:

* DGAP-NEWS: ALL FOR ONE STEEB AG: ANNUAL GENERAL MEETING APPROVES DIVIDEND INCREASE TO EUR 1.20 PER SHARE. WILL CONTINUE PRESSING AHEAD TO FURTHER SUCCESS AS A 360-DEGREE PARTNER FOR DIGITALISATION IN THE MIDMARKET

* AMOUNT OF DISTRIBUTION WILL BE APPROXIMATELY EUR 6.0 MILLION (PRIOR YEAR: EUR 5.5 MILLION)

* REMAINS COMMITTED TO FORECAST FOR FINANCIAL YEAR 2017/18

* FOR 2017/18 SEES REVENUES BETWEEN EUR 315 - 325 MILLION AND EBIT BETWEEN EUR 20.5 - 22.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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