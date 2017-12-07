BRIEF-All For One Steeb FY EBIT Up 6 Pct At EUR 20.1 Million

Dec 7 (Reuters) - ALL FOR ONE STEEB AG:
* DGAP-NEWS: FIGURES FOR FINANCIAL YEAR 2016/17 CONFIRMED / DIVIDEND TO INCREASE TO EUR 1.20 PER SHARE / MAJOR INVESTMENTS IN EXPANDING GROWTH SEGMENTS INVOLVING SAP S/4HANA AND THE CLOUD
* FY GROUP EARNINGS: EUR 13.1 MILLION (+6% OVER PRIOR YEAR)
* ALL FOR ONE STEEB - SEES REVENUES WITHIN RANGE OF EUR 315 MILLION TO 325 MILLION AND EBIT OF BETWEEN EUR 20.5 MILLION AND 22.0 MILLION IN 2017/18 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)