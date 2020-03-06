Healthcare
March 6, 2020 / 8:38 AM / Updated an hour ago

BRIEF-All Passengers Arriving In India Being Screened For Coronavirus- Aviation Minister

1 Min Read

March 6 (Reuters) - India Aviation Minister Hardeep Singh Puri:

* INDIA AVIATION MINISTER SAYS AS OF MID DAY ON THURSDAY, 649,452 PASSENGERS SCREENED

* INDIA AVIATION MINISTER SAYS CURRENT ACTIVE CASES OF CORONAVIRUS DETECTED THROUGH SCREENING AT AIRPORTS IS 27

* INDIA AVIATION MINISTER SAYS PASSENGERS FROM ALL COUNTRIES TO INDIA VIA FLIGHTS ARE BEING SCREENED FOR CORONAVIRUS

* INDIA AVIATION MINISTER SAYS AIR INDIA HAS WAIVED FLIGHT CANCELLATION CHARGES, GOVERNMENT TO RECOMMEND THAT PRIVATE CARRIERS DO THE SAME

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