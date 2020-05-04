Healthcare
May 4, 2020 / 1:01 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Allakos Announces Positive Interim Results From An Open-Label Extension Study Of Antolimab

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Allakos Inc:

* ALLAKOS ANNOUNCES POSITIVE INTERIM RESULTS FROM AN OPEN-LABEL EXTENSION STUDY OF ANTOLIMAB (AK002) IN PATIENTS WITH EOSINOPHILIC GASTRITIS AND/OR EOSINOPHILIC DUODENITIS

* ALLAKOS INC - ANTOLIMAB TREATMENT PROVIDED DURABLE SYMPTOM IMPROVEMENT AND BLOOD AND TISSUE EOSINOPHIL DEPLETION

* ALLAKOS - AS OF APRIL 28, 2020, 35 PATIENTS COMPLETED AT LEAST 52 WEEKS OF ANTOLIMAB TREATMENT

* ALLAKOS - 12 PATIENTS DISCONTINUED ANTOLIMAB TREATMENT PRIOR TO REACHING 52 WEEKS OF TREATMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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