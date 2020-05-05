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May 5, 2020 / 10:33 PM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-Alleghany Says Adjusted Earnings Per Diluted Share For Q1 Of 2020 Were $4.99

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May 5 (Reuters) - Alleghany Corp:

* ALLEGHANY SAYS ADJUSTED EARNINGS PER DILUTED SHARE FOR Q1 OF 2020 WERE $4.99 - SEC FILING

* LOSSES PER DILUTED SHARE FOR Q1 OF 2020 WERE $25.37

* NET PREMIUMS WRITTEN INCREASED 10.7% IN Q1 OF 2020 FROM Q1 OF 2019

* BOOK VALUE PER SHARE WAS $549.07 AS OF MARCH 31, 2020, A DECREASE OF 7.7% FROM YEAR-END 2019

* RECORDED A $30 MILLION IMPAIRMENT AT STRANDED OIL RESOURCES CORPORATION IN Q1 OF 2020

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $7.95 -- REFINITIV IBES DATA Source text: [bit.ly/2W9VAuV] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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