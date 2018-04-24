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April 24, 2018 / 11:38 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Allegheny Technologies Says Q1 Sales Rose 13 Pct To $979 Mln

Reuters Staff

2 Min Read

April 24 (Reuters) - Allegheny Technologies Inc:

* Q1 SALES ROSE 13 PERCENT TO $979 MILLION

* QTRLY HIGH PERFORMANCE MATERIALS & COMPONENTS SALES OF $561 MILLION, INCREASED 8% VERSUS Q4 2017; UP 10% YEAR-OVER-YEAR

* EXPECT CONTINUED YEAR-OVER-YEAR REVENUE GROWTH AND OPERATING MARGIN IMPROVEMENT IN HPMC SEGMENT IN 2018

* QTRLY FLAT ROLLED PRODUCTS SALES OF $418 MILLION, 7% HIGHER SEQUENTIALLY; UP 18% VERSUS Q1 2017

* QTRLY SALES TO AEROSPACE AND DEFENSE MARKETS WERE $462 MILLION AND REPRESENTED 47% OF ATI SALES

* “CONTINUE TO EXPECT HPMC SEGMENT MARGINS TO EXPAND BY APPROXIMATELY 200 BASIS POINTS VERSUS FULL YEAR 2017”

* CAPITAL EXPENDITURES FOR THE FIRST QUARTER 2018 WERE $42 MILLION

* EXPECT TO GENERATE AT LEAST $150 MILLION OF FREE CASH FLOW IN 2018, EXCLUDING CONTRIBUTIONS TO THE ATI PENSION PLAN

* AEROSPACE AND DEFENSE SALES IN Q1 2018 WERE $426.7 MILLION, 7% HIGHER THAN Q4 2017, AND REPRESENTED 76% OF TOTAL SEGMENT SALES Source text for Eikon: Further company coverage:

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