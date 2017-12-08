BRIEF-Allegiant Reports November 2017 Traffic

Dec 7 (Reuters) - Allegiant Travel Co:
* NOVEMBER SCHEDULED SERVICE REVENUE PASSENGER MILES 862.1 MILLION
* NOV 2017 ESTIMATED AVERAGE FUEL COST PER GALLON - SYSTEM $2.05
* TOTAL SYSTEM LOAD FACTOR FOR NOVEMBER 2017 WAS 81.5 PERCENT, UP 1.6 POINTS
* NOV SCHEDULED SERVICE LOAD FACTOR 83.8 PERCENT, UP 1.8 PTS
* NOVEMBER TOTAL SYSTEM REVENUE PASSENGER MILES 879.4 MILLION
* NOVEMBER 2017 TOTAL SYSTEM DEPARTURES UP 10.5 PERCENT AT 7,355
* AVAILABLE SEAT MILES FOR NOV FOR TOTAL SYSTEM 1.08 BILLION VERSUS 975.55 MILLION
* AVAILABLE SEAT MILES FOR NOV FOR SCHEDULED SERVICE 1.03 BILLION VERSUS 934.8 MILLION
* NOVEMBER 2017 SCHEDULED SERVICE DEPARTURES UP 9.6 PERCENT AT 6,940 Source text for Eikon: Further company coverage: