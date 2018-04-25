BRIEF-Allegiant Travel Co Reports Qtrly EPS Of $3.42

April 25 (Reuters) - Allegiant Travel Co:
* ALLEGIANT TRAVEL COMPANY FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* ALLEGIANT TRAVEL CO QTRLY TOTAL OPERATING REVENUE $425.4 MILLION VERSUS $380.0 MILLION
* ALLEGIANT TRAVEL CO - QTRLY EARNINGS PER SHARE $3.42
* ALLEGIANT TRAVEL CO - SECOND QUARTER SCHEDULED AND SYSTEM ASMS ARE EXPECTED TO GROW BETWEEN TEN AND FOURTEEN PERCENT VERSUS LAST YEAR
* ALLEGIANT TRAVEL CO - SEES 2018 EARNINGS PER SHARE BETWEEN $10-$12
* ALLEGIANT TRAVEL CO - SEES 2018 CAPEX EXCLUDING SUNSEEKER RESORTS OF $300 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)