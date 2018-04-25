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April 25, 2018 / 8:50 PM / in an hour

BRIEF-Allegiant Travel Co Reports Qtrly EPS Of $3.42

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Allegiant Travel Co:

* ALLEGIANT TRAVEL COMPANY FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* ALLEGIANT TRAVEL CO QTRLY TOTAL OPERATING REVENUE $425.4 MILLION VERSUS $380.0 MILLION

* ALLEGIANT TRAVEL CO - QTRLY EARNINGS PER SHARE $3.42

* ALLEGIANT TRAVEL CO - SECOND QUARTER SCHEDULED AND SYSTEM ASMS ARE EXPECTED TO GROW BETWEEN TEN AND FOURTEEN PERCENT VERSUS LAST YEAR

* ALLEGIANT TRAVEL CO - SEES 2018 EARNINGS PER SHARE BETWEEN $10-$12

* ALLEGIANT TRAVEL CO - SEES 2018 CAPEX EXCLUDING SUNSEEKER RESORTS OF $300 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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