FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 10:00 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Allegion Reports First-Quarter 2018 Financial Results

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Allegion PLC:

* ALLEGION REPORTS FIRST-QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* FIRST-QUARTER 2018 NET EARNINGS PER SHARE OF $0.75

* FIRST-QUARTER 2018 REVENUE OF $613.1 MILLION, UP 11.7 PERCENT COMPARED TO 2017

* AFFIRMING PRIOR OUTLOOK FOR 2018 FULL-YEAR REVENUE AND FULL-YEAR EPS

* QTRLY ADJUSTED EPS OF $0.80

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.85, REVENUE VIEW $606.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.48, REVENUE VIEW $2.67 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.