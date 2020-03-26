Healthcare
March 26, 2020 / 4:59 AM / in an hour

BRIEF-Allegra Orthopaedics Says Covid-19 To Negatively Impact Performance For FY2020

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Allegra Orthopaedics Ltd:

* RISE OF COVID-19 PANDEMIC IN AUSTRALIA WILL HAVE A DIRECT & NEGATIVE IMPACT ON ALLEGRA’S FINANCIAL PERFORMANCE FOR FY2020

* ALLEGRA’S REVENUES GENERATED FROM ITS ORTHOPAEDIC DIVISION WILL BE MATERIALLY AND NEGATIVELY IMPACTED

* UNABLE TO ESTIMATE VALUE OF COVID-19 IMPACT

* BELIEVES WILL RECOVER BACK TO NORMAL OPERATING CONDITIONS AS PANDEMIC COMES UNDER CONTROL

* TOOK MEASURES LIKE SALARY REDUCTIONS OF SENIOR STAFF, REDUCE STAFF WORK HOURS &STANDING DOWN STAFF UNTIL SITUATION UNDER CONTROL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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