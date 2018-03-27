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March 27, 2018 / 12:08 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Allena Pharmaceuticals Reports Qtrly Net Loss Per Share Attributable To Common Stockholders $0.48

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Allena Pharmaceuticals Inc:

* ALLENA PHARMACEUTICALS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* ‍QTRLY NET LOSS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO COMMON STOCKHOLDERS $0.48

* ALLENA PHARMA- EXPECTS EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS, SHORT-TERM INVESTMENTS SUFFICIENT TO FUND OPERATING EXPENSES, CAPITAL REQUIREMENTS INTO 2020

* CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS AS OF DECEMBER 31, 2017 WAS $94.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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