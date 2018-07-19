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July 19, 2018 / 12:10 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Allergan And Molecular Partners Announce Two Positive Phase 3 Clinical Trials

Reuters Staff

1 Min Read

July 19 (Reuters) - Allergan Plc:

* ALLERGAN AND MOLECULAR PARTNERS ANNOUNCE TWO POSITIVE PHASE 3 CLINICAL TRIALS FOR ABICIPAR PEGOL 8 AND 12-WEEK REGIMENS FOR THE TREATMENT IN PATIENTS WITH NEOVASCULAR AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION

* ALLERGAN - TWO PIVOTAL HEAD-TO-HEAD TRIALS DEMONSTRATE EFFICACY OF ABICIPAR 12-WEEK FIXED DOSING REGIMEN WITH 50 PERCENT FEWER INJECTIONS VERSUS RANIBIZUMAB

* FILING FOR ABICIPAR IS PLANNED FOR FIRST HALF OF 2019

* ALLERGAN - ABICIPAR, ACHIEVED PRIMARY ENDPOINT OF NON-INFERIORITY TO MONTHLY RANIBIZUMAB AT WEEK 52 Source text for Eikon: Further company coverage:

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