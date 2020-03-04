BRIEF-Allergy Therapeutics Sees Net Sales To Continue To Grow In Line With Market Expectations In H2

March 4 (Reuters) - Allergy Therapeutics PLC:
* HY REVENUE INCREASED BY 9% AT CONSTANT RATE AND 8% IN ACTUAL TERMS TO £50.5M (H1 2019: £46.7M)
* HY OPERATING PROFIT PRE RESEARCH AND DEVELOPMENT MARGIN OF 34% (H1 2019 34%)
* EXPECT NET SALES WILL CONTINUE TO GROW IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS IN SECOND HALF OF YEAR
* GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE LOWER IN SECOND HALF OF YEAR COMPARED WITH FIRST
* COSTS FOR FULL YEAR ARE EXPECTED TO BE IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS DUE TO PHASING AND BREXIT
* MANAGEMENT HAS TAKEN ACTION TO TRY TO MITIGATE IMPACT OF BREXIT
* IT WILL BE DIFFICULT TO DETERMINE PRECISELY WHAT IMPACT BREXIT WILL HAVE ON BUSINESS UNTIL A TRADE DEAL IS CONCLUDED Source text for Eikon: Further company coverage: