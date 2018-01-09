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January 9, 2018 / 6:07 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Allgeier: Acquisition In The Technology Segment

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Allgeier SE:

* SAID ON MONDAY: ALLGEIER SE: ACQUISITION IN THE TECHNOLOGY SEGMENT

* ALLGEIER‘S NAGARRO DIVISION HAS ENTERED VIA ITS SUBSIDIARY, NAGARRO AUSTRIA BETEILIGUNGS GMBH, INTO A PURCHASE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF 100% OF THE SHARES IN ANECON SOFTWARE DESIGN UND BERATUNG GMBH, VIENNA

* PURCHASE PRICE AMOUNTS TO A ONE-DIGIT MILLION EURO AMOUNT AND IS DIVIDED INTO PARTS DUE ON CLOSING AND LATER EARNED EARN-OUT PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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