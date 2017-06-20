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BRIEF-Allgeier approves capital increase for growth financing
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June 20, 2017 / 3:51 PM / 2 months ago

BRIEF-Allgeier approves capital increase for growth financing

1 Min Read

June 20 (Reuters) - ALLGEIER SE:

* DGAP-ADHOC: ALLGEIER APPROVES CAPITAL INCREASE FOR GROWTH FINANCING

* COMPANY'S SHARE CAPITAL IS TO BE INCREASED THROUGH PARTIAL UTILIZATION OF APPROVED CAPITAL I AND APPROVED CAPITAL II FROM CURRENTLY EUR 9,071,500.00 THROUGH ISSUING UP TO 907,149 NO-PAR VALUE ORDINARY BEARER SHARES TO A TOTAL OF UP TO EUR 9,978,649.00

* INTENDS TO UTILIZE FUNDS FROM CAPITAL INCREASE TO FINANCE FURTHER GROWTH INVESTMENTS AND, IN PARTICULAR, TO IMPLEMENT FURTHER ACQUISITIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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