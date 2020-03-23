Healthcare
March 23, 2020 / 5:28 AM / a few seconds ago

BRIEF-Alliance Aviation Says Virgin Australia Approached Co To Request Suspension Of Services Provided Under Existing Wet Lease Agreement

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Alliance Aviation Services Ltd :

* ALLIANCE AVIATION SERVICES - VIRGIN AUSTRALIA APPROACHED CO TO REQUEST SUSPENSION OF SERVICES PROVIDED UNDER EXISTING WET LEASE AGREEMENT

* ALLIANCE AVIATION SERVICES- IMPACT OF VA’S SUSPENSION OF SERVICES WILL BE TO REDUCE BLOCK HOURS BY 4,500 ON ANNUALISED BASIS SUSPENSION PERIOD

* ALLIANCE AVIATION SERVICES- TERMS RELATING TO SUSPENSION OF AGREEMENT ARE CURRENTLY BEING NEGOTIATED BETWEEN VA AND ALLIANCE

* ALLIANCE AVIATION SERVICES- ALLIANCE WILL HAVE ADDITIONAL FULLY CREWED CAPACITY AVAILABLE TO TRANSFER ACROSS TO ITS FIFO OPERATIONS

* ALLIANCE AVIATION SERVICES LTD- VA HAS CONFIRMED LAST OF SERVICES TO BE OPERATED PRIOR TO SUSPENSION WILL BE AS OF CLOSE OF OPERATIONS ON 24TH MARCH Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below