BRIEF-Alliance Aviation Services Sees High Level Of Profitability For FY20 & Beyond

March 20 (Reuters) - Alliance Aviation Services Ltd :
* REQUESTED BY VIRGIN AUSTRALIA TO REDUCE MINIMUM NUMBER OF WETLEASE HOURS IT OPERATES DURING 2020
* DURING 2HFY20 ALLIANCE HAS REDUCED STAFF NUMBERS BY 37 AND A RECRUITMENT FREEZE HAS BEEN IMPLEMENTED
* NO NEGATIVE IMPACT DUE TO COVID-19 ON SERVICES OPERATED FOR MAJOR MINING CUSTOMERS
* STILL EXPECTS TO SUSTAIN A HIGH LEVEL OF PROFITABILITY FOR FY20 AND BEYOND
* EXPECTS A REDUCTION IN RPT SERVICES FOR REMAINDER OF CY20 IN ORDER OF 30%
* REDUCTION TO MINIMUM NUMBER OF WETLEASE HOURS WILL HAVE IMPACT ON 2HFY20 EARNINGS
* PERFORMANCE INCENTIVE PROGRAM APPLICABLE TO SENIOR MANAGEMENT TEAM HAS BEEN SUSPENDED FOR FY20
* FOR RESOURCE SECTOR THERE NO NEGATIVE IMPACT DUE TO COVID-19, PREDICTS CONTRACT REVENUE WILL RISE TO 70%-80% OF TOTAL REVENUE
* PERFORMANCE INCENTIVE PROGRAM APPLICABLE TO SENIOR MANAGEMENT TEAM SUSPENDED FOR FY20
* NET EFFECT OF FLEET CHANGES WILL RESULT IN A TOTAL OPERATIONAL FLEET NUMBER OF 42 AT END OF FY20
* CO’S CURRENT FLEET PLAN DOES NOT FORESEE ANY SIGNIFICANT CHANGE TO PREVIOUS CAPEX GUIDANCE
* EXPECTS 2HFY20 CONTRIBUTION FROM AVIATION SERVICES TO BE MARGINALLY LESS THAN H1 Source text for Eikon: Further company coverage: