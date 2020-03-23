Healthcare
March 23, 2020 / 5:24 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Alliance Pharma PLC Says FY19 Results In Line With Jan 22 Trading Update

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Alliance Pharma PLC:

* ALLIANCE CONFIRMS THAT FINANCIAL RESULTS FOR YEAR ENDED 31 DEC 2019 ARE IN LINE WITH GROUP’S FY TRADING UPDATE ISSUED ON 22 JAN

* IMPACT OF COVID-19 CORONAVIRUS ON GROUP’S TRADING IN CURRENT YEAR IS DIFFICULT TO FORECAST

* ANTICIPATE THAT TRADING WILL BE WEIGHTED TO SECOND HALF OF CURRENT YEAR DUE TO COVID-19

* SHANGHAI OFFICE HAS NOW FULLY REOPENED.

* ANTICIPATE THAT DEMAND IN ASIA PACIFIC REGION, INCLUDING CHINA, WILL BE LOWER IN FIRST HALF OF 2020

* SUPPLY CHAIN IS HOLDING UP WELL AND DO NOT ANTICIPATE ANY MATERIAL SUPPLY IMPACT IN CURRENT YEAR

* ANTICIPATE THAT DEMAND IN ASIA PACIFIC REGION, INCLUDING CHINA, WILL BE LOWER IN FIRST HALF OF 2020

* SALES IN UK AND MAINLAND EUROPE BUSINESSES ARE EXPECTED TO BE IMPACTED, Source text for Eikon: Further company coverage:

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