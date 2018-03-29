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Market News
March 29, 2018 / 1:06 AM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Alliance Pipeline Announces Open Season For Additional 2021 Capacity

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Alliance Pipeline Ltd:

* ALLIANCE PIPELINE ANNOUNCES OPEN SEASON FOR ADDITIONAL 2021 CAPACITY

* ALLIANCE PIPELINE - OPEN SEASON FOR ADDITIONAL 2021 CAPACITY

* ALLIANCE PIPELINE - TWO-MONTH OPEN SEASON BEGINS MARCH 28, 2018 AND CLOSES MAY 30, 2018

* ALLIANCE PIPELINE - OPEN SEASON FOR ESTIMATED 400 MILLION CUBIC FEET/DAY ADDITIONAL FIRM SERVICE, COMMENCING AT ANTICIPATED IN-SERVICE DATE IN Q4 2021

* ALLIANCE PIPELINE - SUBJECT TO RESULTS OF OPEN SEASONS, THE ABOUT $2 BILLION PROJECT TO BE BACKSTOPPED BY LONG TERM TAKE-OR-PAY CONTRACTS Source text for Eikon:

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